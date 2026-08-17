Greenidge Generation A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Greenidge Generation A hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Greenidge Generation A ein EPS von -0,270 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Greenidge Generation A 3,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 73,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at