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17.08.2026 06:31:29
Greenidge Generation A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Greenidge Generation A hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Greenidge Generation A ein EPS von -0,270 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Greenidge Generation A 3,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 73,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,9 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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