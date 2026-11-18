Greenidge Generation A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Greenidge Generation A 0,750 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at