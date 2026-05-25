Greenlam Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Greenlam Industries hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,58 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,82 Milliarden INR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,20 INR beziffert. Im Vorjahr waren 2,68 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Greenlam Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 30,46 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 25,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at