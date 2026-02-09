Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
09.02.2026 17:03:24
Greenland: Canada, France open consulates in Nuuk
As the US needles EU and NATO allies with threats of taking Greenland from Denmark, Canada and France are opening new consulates on the Arctic island. Ottawa and Paris both say they want to boost Arctic security.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
