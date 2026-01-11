Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
11.01.2026 20:35:20
Greenland: Vance warns Europe to take Trump 'seriously'
Europe should take Donald Trump "seriously" on the issue of Greenland, warned US Vice President JD Vance, as Trump's advisers met with envoys from Denmark and Greenland.
