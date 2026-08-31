Greenland A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Greenland A hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Greenland A ein EPS von -0,230 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,62 Prozent auf 39,17 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Greenland A 59,00 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at