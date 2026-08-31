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31.08.2026 06:31:29
Greenland A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Greenland A hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Greenland A ein EPS von -0,230 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,62 Prozent auf 39,17 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Greenland A 59,00 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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