Greenland A präsentierte Quartalsergebnisse

Greenland A hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,31 Milliarden CNY – eine Minderung von 25,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 44,69 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at