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03.11.2026 06:31:28
Greenland A präsentierte Quartalsergebnisse
Greenland A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,10 Prozent auf 23,95 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,31 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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