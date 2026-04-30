30.04.2026 06:31:29

Greenland A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Greenland A hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,11 Prozent auf 52,39 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Greenland A 78,33 Milliarden CNY umgesetzt.

Greenland A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,870 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Greenland A im vergangenen Geschäftsjahr 180,09 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Greenland A 235,61 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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