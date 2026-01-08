Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
08.01.2026 18:39:50
Greenland-linked stocks jump amid Trump takeover threats
Shares in Danish territory’s biggest bank have risen 33% this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!