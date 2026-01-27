Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
27.01.2026 18:19:27
Greenland 'ready to negotiate' better partnership, PM says
Jens-Frederik Nielsen said sovereignty was a "red line" that needed to be respected as he said Greenland was ready to negotiate after Trump backtracked on suggesting force could be used to acquire it. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Greenland CorpShs
Analysen zu Greenland CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte leichter -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen ebenso Verluste zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.