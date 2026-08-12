GREENLAND RESORT präsentierte Quartalsergebnisse

GREENLAND RESORT hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,90 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,48 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat GREENLAND RESORT mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at