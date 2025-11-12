|
12.11.2025 06:31:28
GREENLAND RESORT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
GREENLAND RESORT hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 26,57 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,76 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
