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18.11.2026 06:31:28
Greenland Resources öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Greenland Resources hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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