Greenland Resources hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at