Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
17.01.2026 20:47:20
Greenland row: EU weighing response to Trump tariff plan
European Council President Antonio Costa said the EU was weighing a joint response to a new US tariff plan to impose levies of 10% on 8 European nations, including Germany, France and the UK. Follow the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!