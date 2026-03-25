Greenland Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Greenland Technologies hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 23,9 Millionen USD gegenüber 19,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,310 USD beziffert, während im Vorjahr 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Greenland Technologies 90,69 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 83,94 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at