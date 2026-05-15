Greenland Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Greenland Technologies hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Greenland Technologies 0,290 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 25,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at