G-7 HOLDINGS Aktie
WKN: 902418 / ISIN: JP3172450003
|
20.01.2026 11:07:36
Greenland updates: Macron proposes G7 summit with Russia
The French president has offered to host a G7 meeting with Denmark invited as tensions rise with the US over Greenland. Denmark says the EU should keep all options open amid threats of new US tariffs. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!