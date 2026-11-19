Greenlane A präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -51,520 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 90,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at