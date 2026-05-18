Greenlane A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Greenlane A hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Greenlane A ein EPS von -1920,000 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 69,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at