17.11.2025 06:31:29
Greenlane A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Greenlane A hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Greenlane A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1710,000 USD je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 0,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 81,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greenlane A 4,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
