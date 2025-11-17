Greenlane A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Greenlane A hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Greenlane A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1710,000 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 0,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 81,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greenlane A 4,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at