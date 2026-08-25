Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn

Im zweiten Quartal 2026 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges getan. Das sind seine zehn größten Beteiligungen.

Der renommierte Value-Investor David Einhorn nahm mit seiner Investmentgesellschaft Greenlight Capital (DME Capital Management, LP) im zweiten Quartal 2026 einige Änderungen an seinem US-Aktienportfolio vor. Insgesamt verwaltete der Hedgefonds zum Stichtag 13F-Wertpapiere im Gesamtwert von rund 3,91 Milliarden US-Dollar. Dabei blieb die Konzentration an der Spitze gewohnt hoch - die zehn größten Positionen machten 52,84 Prozent des gesamten Portfolios aus.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at