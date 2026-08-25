PENN Entertainment Aktie
WKN: 905441 / ISIN: US7075691094
|Blick ins Portfolio
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25.08.2026 17:51:00
Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
Der renommierte Value-Investor David Einhorn nahm mit seiner Investmentgesellschaft Greenlight Capital (DME Capital Management, LP) im zweiten Quartal 2026 einige Änderungen an seinem US-Aktienportfolio vor. Insgesamt verwaltete der Hedgefonds zum Stichtag 13F-Wertpapiere im Gesamtwert von rund 3,91 Milliarden US-Dollar. Dabei blieb die Konzentration an der Spitze gewohnt hoch - die zehn größten Positionen machten 52,84 Prozent des gesamten Portfolios aus.
Julia Walter, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
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