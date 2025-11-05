|
Greenlight Capital RE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Greenlight Capital RE lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,03 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,80 Prozent auf 175,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 162,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
