11.03.2026 06:31:29
Greenlight Capital RE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Greenlight Capital RE hat am 09.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Greenlight Capital RE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 172,6 Millionen USD im Vergleich zu 169,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,21 USD gegenüber 1,26 USD im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 696,35 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 667,96 Millionen USD in den Büchern standen.
