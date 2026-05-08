Greenlight Capital RE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Greenlight Capital RE gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,870 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,98 Prozent auf 160,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 176,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at