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01.07.2026 06:31:29
Greenlite Ventures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Greenlite Ventures hat am 29.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Greenlite Ventures ein EPS von -2,000 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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