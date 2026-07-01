Greenlite Ventures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Greenlite Ventures hat am 29.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Greenlite Ventures ein EPS von -2,000 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at