Greenpanel Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Greenpanel Industries hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Greenpanel Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,50 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,51 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 3,96 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,37 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at