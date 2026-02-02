Greenpanel Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Greenpanel Industries hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,83 INR. Im letzten Jahr hatte Greenpanel Industries einen Gewinn von 0,690 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,59 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,16 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,550 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,06 Milliarden INR geschätzt worden war.

