Greenpeace: AKW-Aus ist 'guter Tag' für den Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Die Umweltorganisation Greenpeace hat das Ende der Nutzung der Kernenergie in Deutschland als "guten Tag" für den Klimaschutz und "riesigen Erfolg von 40 Jahren Anti-Atom-Bewegung" gewertet. Der Atomausstieg, der bereits 2011 von Union und FDP beschlossen und nun von der Ampel-Koalition vollzogen werde, sei eine gute und richtige Entscheidung, erklärte Martin Kaiser, geschäftsführender Vorstand von Greenpeace Deutschland, am Samstag. Jetzt sollten sich alle Beteiligten auf die Ausgestaltung einer Energieversorgung richten, die zu 100 Prozent auf erneuerbaren Energien basiert, forderte Kaiser. Die Bundesregierung müsse zudem für eine sichere Entsorgung des über Jahrzehnte angesammelten Atommülls richten, der noch über Millionen Jahre strahlen werde.

Nach rund 62 Jahren sollen an diesem Samstag die drei verbliebenen Meiler in Deutschland - Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg - vom Netz gehen. Die Abschaltung wird kurz vor Mitternacht erwartet. An den Kraftwerksstandorten waren für diesen Samstag noch einmal Kundgebungen von Kernkraftgegnern geplant. Greenpeace wollte in Berlin am Brandenburger Tor demonstrieren./shy/DP/zb