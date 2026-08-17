GreenPeptide verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GreenPeptide hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,82 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -2,590 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at