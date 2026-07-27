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27.07.2026 06:31:29
Greenply Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Greenply Industries präsentierte in der am 24.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,01 INR, nach 2,28 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,25 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,75 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 7,16 Milliarden INR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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