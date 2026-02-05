|
Greenply Industries präsentierte Quartalsergebnisse
Greenply Industries präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,15 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,73 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,90 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 6,70 Milliarden INR taxiert.
