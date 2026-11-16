GreenPower Motor Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GreenPower Motor Company veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

GreenPower Motor Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,64 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent auf 2,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at