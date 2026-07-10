10.07.2026 06:31:29

GreenPower Motor Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GreenPower Motor Company präsentierte am 08.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das GreenPower Motor Company ein Ergebnis je Aktie von -1,300 USD vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,9 Millionen USD.

GreenPower Motor Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,570 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -6,800 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 16,07 Prozent auf 19,29 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 16,19 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at

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