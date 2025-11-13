GreenPower Motor Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GreenPower Motor Company hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,63 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,460 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat GreenPower Motor Company im vergangenen Quartal 3,4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 52,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GreenPower Motor Company 7,3 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at