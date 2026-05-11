Greenpro Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Greenpro Capital präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Greenpro Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at