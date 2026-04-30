Greenridge Exploration verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Greenridge Exploration ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Greenridge Exploration die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at