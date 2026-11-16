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16.11.2026 06:31:29
GREENS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GREENS hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 133,00 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 112,02 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,92 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 13,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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