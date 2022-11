GREENS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GREENS präsentierte in der am 15.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,51 JPY. Im Vorjahresviertel waren -109,670 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 8,52 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at