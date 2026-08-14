GREENS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GREENS lud am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 69,43 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 80,34 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat GREENS mit einem Umsatz von insgesamt 13,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,16 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 357,93 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei GREENS ein Gewinn pro Aktie von 368,90 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 54,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 49,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at