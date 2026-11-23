GreenTree Hospitality Group veröffentlichte am 20.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 USD, nach 0,080 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,04 Prozent auf 36,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at