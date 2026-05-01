01.05.2026 06:31:29

GreenTree Hospitality Group präsentierte Quartalsergebnisse

GreenTree Hospitality Group hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GreenTree Hospitality Group -0,100 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,87 Prozent zurück. Hier wurden 32,3 Millionen USD gegenüber 42,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,230 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei GreenTree Hospitality Group ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,22 Prozent auf 152,66 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,67 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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