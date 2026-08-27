GreenTree Hospitality Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GreenTree Hospitality Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

GreenTree Hospitality Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,00 Prozent auf 34,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte GreenTree Hospitality Group 44,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at