GreenTree Hospitality Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GreenTree Hospitality Group ließ sich am 30.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GreenTree Hospitality Group die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

GreenTree Hospitality Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at