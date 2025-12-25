GreenTree Hospitality Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GreenTree Hospitality Group hat sich am 23.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GreenTree Hospitality Group 0,090 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 42,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,8 Millionen USD umgesetzt.

