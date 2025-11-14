Sunrun Aktie
Greenvale Trims $3.9 Million of Sunrun but Keeps the Stock as Its Largest—and Brightest—Bet on U.S. Solar
Sunrun (NASDAQ:RUN) saw London-based Greenvale Capital report a sale of 291,438 shares for an estiamted $3.9 million in the third quarter, according to an SEC filing on Friday.In a disclosure filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on Friday, Greenvale Capital LLP reported selling 291,438 shares of Sunrun during the third quarter. The change brought Greenvale's Sunrun stake to 13.4 million shares worth $231.8 million at quarter-end from a prior holding of 13.7 million shares.After the sale, Sunrun remains Greenvale's largest holding, now accounting for 18.2% of 13F AUM.
