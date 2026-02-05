Greenville Federal Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Greenville Federal Financial hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Greenville Federal Financial 3,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,020 USD beziffert, während im Vorjahr -0,840 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 13,66 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12,04 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at