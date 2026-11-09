Greenville Federal Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Greenville Federal Financial hat am 07.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Greenville Federal Financial mit einem Umsatz von insgesamt 3,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at