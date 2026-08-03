Greenville Federal Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Greenville Federal Financial präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at