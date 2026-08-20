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20.08.2026 06:31:29
Greenwave Technology Solutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Greenwave Technology Solutions stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,91 USD gegenüber -8,980 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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